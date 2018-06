Tweevoudig wereldkampioen Earley wint bij debuut onder Charlotte Bettendorf

Onder Maikel van Mierlo werd Earley twee maal op rij wereldkampioen bij de jonge springpaarden. Het talent ging vervolgens in 2016 naar zijn nieuwe eigenaar Double H Farm. Eerst kwam de Harley-zoon onder het zadel van Quentin Judge, maar de Braziliaan Marlon Modolo Zantelli nam al snel de teugels over van de Amerikaan.

Nu zit sinds kort Charlotte Bettendorf in het zadel van de negenjarige KWPN’er. In hun tweede optreden in Hardelot won het duo de 1,45m-rankingproef. Bettendorf was de snelste van de vier foutlozen in de vijf man sterke barrage. De stalamazone van Ecurie Mathy zette een tijd neer van 41,03 seconden en bleef zo Kirstie Leightley met Thais d’La Verrerie (v. Socrate de Chivre) een halve seconde voor. Tony Hanquinquant werd derde met de Kannan-dochter Tourterelle d’Elle.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl