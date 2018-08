U25-paarden fit: Geert Hoflands Oswin met pensioen

Oswin mocht in Aken invallen voor Jill Huijbregts Enzos Armani en werd onder andere 10e in de kür met dik 70% en zevende in de U-25 Grand Prix met een internationaal PR van 69,769% in het walhalla van de paardensport. De door F. Swanenberg uit Nuland gefokte ruin, die pas als veertienjarige bij famlie Hofland op stal kwam, droeg de nu 25-jarige Geert Hofland naar allerlei internationale wedstrijden. In zijn laatste jaar waren dat nog Rotterdam, Uggerhalne, Den Bosch en Le Mans. Zijn persoonlijk record in de U-25 Grand Prix-kür zette de Jazz-zoon ook in zijn laatste jaar neer: 73,15% in Den Bosch.

Topfit

“Oswin is momenteel nog topfit. En voorlopig blijft deze 22-jarige work-a-holic gewoon in training. Niet omdat het moet, maar omdat het kan”, aldus Hofland op facebook.

Team U25 EK

De paarden van Nederlands kampioene Jeanine Nieuwenhuis, FEI nummer 1 Maxime van der Vlist, ‘senior’ Denise Nekeman en Carlijn Huberts werden in Exloo allemaal ‘fit to compete’ bevonden.

