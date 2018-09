Uitvallen jurylid bezorgt Caty OLD Bundestitel

Menig toeschouwer was er blij mee. Dat de al geweldig in balans, lichtvoetig en fijn te rijden Caty OLD ook de Bundestitel kreeg. Niet in de laatste plaats fokker en eigenaar Paul Wendeln, die met zijn 86 jaar een prachtig jaar beleeft. Eerst al op de Wereldkampioenschappen met Candy OLD en nu Caty OLD de kers op de taart. Dit is al de vierde Bundeskampioen uit de merrie C’est Bon uit de Cinderella-stam, die een Nederlandse oorsprong heeft. Sir Heinrich, Cindy OLD en Candy OLD gingen Caty voor. Zowel Cindy, Candy als Caty blijven bij de fokker: “Ze zijn niet met geld te betalen.” Het was eigenlijk de bedoeling dat direct Caty OLD in de fokkerij ging, maar ze bleef dit jaar gust. Een geluk bij een ongeluk, want anders had ze hier nooit gestaan. Of ze nu verder gereden wordt of toch in de fokkerij gaat, is nog niet duidelijk

Bordeaux maakt een goede indruk

KWPN-hengst Bordeaux maakte een goede indruk in Warendorf. Hij leverde met de nog op de PSI te veilen Bitcoin (Bordeaux x Rubinstein I) ook een Bundeskampioen en een reservekampioen met de door de Oldenburger fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof gefokte Brookers Girl (Bordeaux x Don Romantic). In deze groep was het brons voor Spectre (v. Sezuan). In de Caty-groep ging het zilver naar Diamond Lady (Dimaggio x Benneton Dream FRH) en brons naar de Bundeskampioen Eternity (Escolar x Sir Donnerhall I) van vorig jaar.

Uitslag groep 1

Uitslag groep 2

