Ule Haarsma wint tweede wedstrijd Anemone’s Horse Trucks meerspancompetitie

Ule Haarsma uit het Friese Tjerkwerd had een nieuwe combinatie voor elkaar gespannen met Zavanno (v. Manno) als achterpaard en Elburg (v. Morocco Field Marshall) als blikvanger voorop. Samen met Leendert Veerman die twee Manno nakomelingen voor de wagen had, Equifirst Eribo van hemzelf en Emerson van Maatschap Alting en Henk Hammers met Briljant (v. Larix) van Joop van Wessel en Funita (v. Manno) van Jaap van der Meulen, reed Haarsma de finale.

Uniformiteit

Het voorpaard van Haarsma had even tijd nodig om de juiste balans te vinden maar daarna liep het span een sterke wedstrijd. Het tweetal van Veerman pakte vanaf het begin goed aan en liep een geweldige koers en ook Hammers deed goed mee, maar zijn achterpaard kreeg wat moeite met de oprichting. De jury koos er uiteindelijk toch voor het tandem van Haarsma te laten winnen vanwege de uniformiteit van de paarden. Ze waren gelijk van kleur, gelijk in houding en gingen goed over de benen.

Spannende strijd

Veerman kwam dicht in de buurt en werd tweede voor Hammers. De tandems van Derk Jan Mekkes en Jan Jordans werden vierde en vijfde in deze spannende strijd.

In de voorlopige tussenstand na twee wedstrijden gaat Veerman aan de leiding gevolgd door Mekkes en Hammers.

De volgende wedstrijd is op 24 juli aanstaande in Norg en dan komen de vierspannen in de baan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl