Uma O’Neil en Clockwise of Greenhill Z als enige foutloos in World Cup Vancouver

“Ik ben super blij”, reageerde de jonge Amerikaanse Uma O’Neil na haar eerste grote overwinning. “Ik heb gewoon alles gegeven, ik heb iets meer gevraagd van mijn paard en van mijzelf en alles lukte!” De 23-jarige had als tweede op de startlijst haar Clearway-zoon Clockwise of Greenhill Z als enige foutloos over het 1,60m-parcours van Alan Wade gestuurd. Toen de laatste combinatie met twaalf strafpunten uit de ring kwam, wist O’Neil dat ze de eerste wereldbekerkwalificatie van het nieuwe seizoen had gewonnen.

Conor Swail moest genoegen nemen met de tweede plaats als snelste vierfouter. De Ier was vorig jaar de winnaar van de wereldbekerkwalificatie in Langley en had vrijdag al met Rubens LS la Silla (v. Rebozo La Silla) de openingsrubriek gewonnen. Juan Jose Zendejas Salgado uit Mexico werd derde op Tino la Chapelle (v. Mylord Carthago).

Klik hier voor de uitslag.

Bron FEI