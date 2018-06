Unanieme U25-zege voor Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene

Nowag ging met haar veertienjarige Fair Play RB als eerste van start in deze rubriek en zette een score neer van 70,410% met de Fidermark-dochter. Becks, die op het CHIO Rotterdam voor het eerst internationaal op dit niveau aan de start kwam met Damon’s Satelite (v. Damon Hill), nam vlak daarna de leiding over met een score van 70,718%.

‘Ik hoop dat hij in de kür net zo goed loopt’

Niet veel later kwam Nieuwenhuis in actie met haar krachtpatser TC Athene en kreeg van de juryleden bijna twee procent meer dan Becks. De totaalscore van 72,359% leverde een unanieme eerste plaats op voor de stalamazone van Tim Coomans en de United-zoon. “Die piaffe moet nog beter en dat kan ook in de kür nog beter”, vertelt Nieuwenhuizen na afloop van de prijsuitreiking. “Maar verder hoop ik eigenlijk dat hij morgen in de kür gewoon weer net zo goed loopt als vandaag.”

Moeilijkheidsgraad

Over de kür die Nieuwenhuis morgen gaat rijden met de voshengst is de amazone vol vertrouwen. “Ik rijd dezelfde kür als altijd, die is lastig, maar past goed bij Athene. Zijn sterke punten zoals de pirouettes bijvoorbeeld, die zitten op de middellijn”, besluit ze enthousiast.

Top vijf

Maxime van der Vlist en Bailey (v. Negro) waren de tweede Nederlandse combinatie in de top 5. Het duo kreeg 69,256% van de juryleden en eindigde daarmee op de vierde plek.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl