Untouchable M-zoon vijfjarigen kampioen op La Grande Semaine

Het kampioenschap van de merries werd gewonnen door Margaux Rocuet en Dana de Kerglenn (Mylord Carthago x Diamant de Semilly). “Ik reed vandaag pas mijn vijfde parcours met Dana, we vormen pas sinds kort een combinatie. Ze wil haar ruiter echt plezieren, dus dat is heel leuk. Ze is mooi en intelligent, als ruiter krijg je niet vaak de kans om met zulke paarden we werken”, vertelt Rocuet. “De merrie is nog steeds in eigendom van haar fokken Alain Richard en werd eerder gereden door Ronan Richard, maar zijn vrouw moest deze week bevallen, dus kon hij er niet bij zijn.”

‘Goed wedstrijdpaard’

Dorado de Riverland (Untouchable M x Argentinus) won onder Robin Lesqueren de titel bij de hengsten en ruinen. Zijn moeder is een halfzus van Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky), die internationaal springr onder Olivier Robert. “Dorado is een goed wedstrijdpaard, hij heeft dit jaar nog geen balk laten vallen. Het is moeilijk om te zeggen hoe het in de toekomst zal verlopen, maar het is een heel goed paard en volgend jaar doen we een poging bij de zesjarigen”, aldus ruiter Lesqueren.

Bron: Grand Prix Replay