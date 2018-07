Vader Mario verslaat dochter Lucy Deslauriers in 5* GP Calgary

Slechts drie van de 33 combinaties konden zich plaatsen over het selectieve parcours van Louis Konickx. De krappe toegestane tijd bracht veel ruiters in problemen. Dat gold niet voor Mario en Lucy Deslauriers en de Canadese Erynn Ballard.

Enige foutloze

De voormalige wereldbekerwinnaar Mario Deslauriers moest in de barrage het spits afbijten en zette voor Canada een vlotte, foutloze ronde neer op de Holsteinse merrie Bardolina 2. Met een tijd van 39,83 seconden legde hij de druk bij zijn dochter Lucy en zijn landgenote Ballard. De bijna negentienjarige Lucy, die voor Amerika uitkomt, zette met de dertienjarige Hester alles op alles om haar vader te verslaan. Op de meet was ze ruim twee seconden sneller maar kreeg onderweg een balk.

Ook balk voor Ballard

Ook Erynn Ballard met Darkos Promise (v. Darco) kreeg een springfout. De Canadese stopte de klokken op 37,63 seconden wat haar de derde plaats opleverde.

Twee KWPN’ers

In de prijsuitreiking volgden vijf combinaties met tijdfouten in het basisparcours. Onder hen twee Nederlands gefokte paarden, de Vingino-zoon Dino onder Brian Courname (zesde met één tijdfout) en de Zento-zoon Daveau die onder Jonathon Millar zevende werd met een tijdfout.

Welles wint 1,50m

In het 1,50m was de Amerikaan Andrew Welles de snelste in de tien man sterke barrage. Welles stuurde Serpico (v. Ars Vivendi) naar de winnende tijd van 38,27 seconden. Hunter Holloway pakte met de KWPN’er Eastern Jam (v. Lexicon) op bijna een seconde de tweede plaats. De Ier Brian Courname werd derde op de Ierse merrie met Nederlandse roots, Penelope Cruz (v. Ustinov).

Bron Paardenkrant-Horses.nl