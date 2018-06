Vai Bruntink: ‘Hij doet ’t altijd en overal!’

“Cum liep echt fantastisch”, blikt Vai Bruntink tevreden terug, “In de draftour kreeg ik veel negens met zelfs een 10 voor het uitstrekken. Maar ook in het galopgedeelte kwamen er hoge punten zoals een negen voor de tweeërs. Ik kreeg alleen en dikke fout in een pirouette die ook nog eens dubbel telt.”

‘Iedere pas raak’

“Ook de muziek sloeg erg aan”, vervolgt Bruntink, “Van beide paarden overigens.” De beide küren van Vai zijn gemaakt door Janna Rosie van Anne Boogman Combinatie. De muziek van Cum Laude is nog maar net af en beleefde in Wezep de première. “Vooral in de draf, op het nummer This Girl, was iedere pas raak”, zegt Bruntink.

‘Bella liep constante proef’

Van de juryleden Willemien Blanken, Herman Smit en Dirk de Haas kreeg Vai Bruntink met Darabel 75.208% wat de tweede plek opleverde. Bruntink: “Bella liep een fijne, heel constante proef. De cijfers varieerden tussen een 7 en een 8.” Een mooi succes voor Bruntink en Stal 104 van Willeke Bos die mede-eigenaar is van Cum Laude en eigenaresse is van Darabel. “Nu op naar het NK en ik mag ook op het WK starten in het CDI met Darabel en met Cum bij de wedstrijd voor hengsten”, eindigt Vai Bruntink

Van Duren-Bodewes wint ZZL/Z2 groep

Mark van de Donk reed MCVS Casino Royale (v. Tuschinski) naar de derde plaats in de Lichte Tour kür op muziek. Hij kreeg 74,167% met twee derde plaatsen en een tweede plaats. Kristel van Duren-Bodewes won de gecombineerde ZZ-L en Z2 groep met Farfelu d.e.s. met 70.875%.

Bron Paardenkrant-Horses.nl