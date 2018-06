Vai Bruntink: ‘Ik maakte er gewoon een potje van’

“De Prix St. Georges van Darabel was echt onwijs fijn. Vorige week op de selectiewedstrijd in Exloo liep ze een soortgelijke proef, maar toen kwam de score een stukje lager uit. Ze stond er heel erg fijn aan en maakte geen fouten, dus daar was ik heel blij mee. Ik heb haar trainingstechnisch meegenomen om twee proeven met haar te rijden, dat had ik tot dusver namelijk nog niet gedaan”, vertelt Bruntink.

Leermoment

“De Inter I begon minstens zo sterk als de Prix, maar ik kon in het tweede gedeelte merken dat het te zwaar voor haar werd. Gisteravond had ik haar ook voorgesteld op de hengstenshow, en dan wordt het allemaal toch wat teveel.” De amazone ziet dat echter alleen maar als leermoment. “Niet alleen de paarden leren daarvan, maar ik zelf ook. Je kan er dan over nadenken hoe je het de volgende keer anders aan moet pakken.”

Sterk drafgedeelte

Met de Apache-zoon Cum Laude begon Bruntink heel sterk aan haar proef. “Na het drafgedeelte zat ik ruim boven de 75%. In het stapgedeelte verloor hij z’n balans wat in de tweede keertwending en daarna ging mijn concentratie verloren, ik reed de proef niet verder zoals ik wilde en dat is voor mij echt heel ongebruikelijk”, is ze kritisch.

Potje

Bruntink ligt toe wat er mis ging in het galopgedeelte: “In de serie kreeg ik bijvoorbeeld een telfout en dat is me echt nog nooit overkomen, ik maakte er gewoon een potje van. Maar ook dit hoort er bij. Daarentegen was het pas zijn derde proef op dit niveau en kregen we heel leuk commentaar van de juryleden: dat zo’n totaalbeeld de reden was om te gaan jureren.”

Freestyle Festival

Binnenkort neemt Bruntink deel aan het Freestyle Festival in Wezep. “Dat is een hele mooie wedstrijd en je krijgt niet heel vaak de gelegenheid een kür te rijden. Daar gaan Darabel en Cum Laude mee naartoe. Ik hoop natuurlijk het Nederlands kampioenschap te rijden en misschien een aantal mooie internationale wedstrijden”, aldus Bruntink, die later vanavond nog de VDL Hengstenshow op het programma heeft staan.

Dubbele winst voor Snijder

In de ZZ-Zwaar was het Nicky Snijder die beide proeven won met de Andretti-zoon Game Boy Sth. In de eerste proef kwam hij uit op 65,71%, in de tweede proef viel met 61,79% de score wat lager uit. In beide proeven kwam de meeste concurrentie van Lisanne Veenje en Friesen Exklusiv Wirdmer (v. Beart 411). De witte linten gingen naar Gitte Coevoet en Michelle Weyl.

