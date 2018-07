Valegro nog altijd in topvorm

Alweer anderhalf jaar geleden nam Valegro op de London Olympia Horse Show afscheid van de dressuursport, maar de Negro-zoon verkeert nog altijd in topvorm. Afgelopen weekend reed Charlotte Dujardin hem op de Royal County of Berkshire Polo Club de ring in voor een demonstratie, waar hij liet zien de waardige tweevoudig Olympisch kampioen te zijn.