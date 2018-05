Valentijn van Weering baalt: ‘First doet het voor een 7, ik maak er een 6 van’

“Er deden maar weinig combinaties mee, dus ik had kans om te winnen”, relativeert Valentijn van Weering zijn zege in de Grand Prix. “Maar eigenlijk ben ik niet zo tevreden.”

Gestrest

Dat begon voor Van Weering met het losrijden dat niet optimaal verliep. “Toen ik begon met losrijden hoorde ik dat er nog maar twee combinaties voor mij waren doordat het programma was ingelopen. Ik mocht wel op m’n eigen tijd starten maar wilde de juryleden niet laten wachten. Maar ik dacht wel: shit, ik kan maar vijftien minuten losrijden. Daardoor raakte ik een beetje gestrest en was de druk best groot.”

Nét niet scherp

“Bij het losrijden kreeg ik First wel los en ontspannen, maar voor m’n gevoel gingen we te vroeg te ring in”, vervolgt Van Weering die in de ring aansprekende onderdelen liet zien maar beide series de mist in zag gaan. “De onderdelen waar we in de training met Coen (van der Vlugt, red) de laatste tijd aan gewerkt hebben gingen heel goed, maar zowel de tweeërs als de eners gingen mis en dan gaat het hard. Ik had First gewoon nét niet scherp genoeg. En hij stokte een beetje toen er mensen langs de baan kwamen, maar dat moet toch kunnen. First was gewoon meer met de omgeving bezig dan met mij.”

Counting blessings

Van Weering looft de jurering en wijt de tegenvallende score volledig aan zichzelf. “Er werd absoluut goed gejureerd. Natuurlijk wil ik graag hogere punten maar daar zal ik beter voor moeten rijden. First reageert foutloos en doet alles voor een zeven. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik baal van mezelf want ik ben degene die er een zes van maakt. Ik tel m’n zegeningen maar ondertussen ben ik een beetje chagrijnig dat ik fouten maak.”

Suijker volgt

Amanda Suijker noteerde de tweede score. Zij reed de vosruin Untouchable (v. Welcome) naar 62,12%.

Spaan wint ZZ-Zwaar

In de klasse ZZ-Zwaar was Nikki Spaan met afstand de beste. Haar proef met Bulinke’s Nieuwmoed (v. Travolta’s Nieuwmoed) leverde de score van 64,07%. Cindy Spaargaren – Bootsma en Bowi E (v. Krack C) werden tweede met 61,57%. De overige combinaties in deze rubriek bleven onder de voldoende score van zestig procent.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl