‘Vals Spel’: nieuwe documentaire van Van Trigt op RTV Oost

Alles en iedereen ten onder

De Olympische springstal gaat op dramatische wijze ten onder met als dieptepunt de veiling van de Olympische springpaarden. Topstuk London wordt voor 8,6 miljoen euro verkocht en is daarmee in één klap het duurste springpaard ter wereld. In zijn manipulaties sleept Visser Senior zijn hele gezin mee. En de Nederlandse belastingbetaler? Die draait uiteindelijk op voor het bloedbad van 1,2 miljard euro dat hij aanricht bij de banken.

Veroordeling

“Vals Spel” toont de ondergang van een onverbeterlijke vastgoedmagnaat. Vijf jaar lang volgde Annette van Trigt de val van de kantorenkoning en de ondergang van zijn stal Eurocommerce. De stal blijkt ten onterechte overgenomen door zijn zoon Visser Jr. Vader en zoon worden veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk 3,5 jaar en 1 jaar. Vrouw en dochter worden vrijgesproken. Het OM en de veroordeelden hebben hoger beroep ingediend.

CSI Geesteren

Dinsdag 12 juni start het CSI in Geesteren, dat georganiseerd wordt op bij Erve Maathuis in Geesteren (Ov.). TV Oost is hierbij en start de week met de documentaire ‘Vals Spel’ op dinsdag 12 juni om 20.00 en 23.00 uur. Verder wordt er gedurende die week regelmatig verslag gedaan van het concours en op zondag 17 juni zendt TV Oost de Grote Prijs van Twente live uit. Deze live-uitzending begint om 15.00 uur. In Sport op Zondag zie je vanaf 20.20 uur elk uur een uitgebreide samenvatting. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.