Leopold van Asten slaagde er in Eindhoven net niet in om de Rabobank Prix te winnen. Met VDL Groep Beauty hoefde de ruiter alleen Gudrun Patteet met Sea Coast Pebbles Z (v. Picasso) voor zich te dulden. De Belgische amazone kwam in de barrage foutloos over de finish van het 1,50 m-parcours, waarvoor ze 40,58 seconden nodig had.