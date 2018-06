Het Olympisch kader voor de Senioren bestaat nu nog uit acht verschillende combinaties. Harrie Smolders is zowel met Emerald als Don VHP Z N.O.P. in het kader te vinden, samen met Jeroen Dubbeldam (Zenith SFN), Michel Hendrix (Baileys), Marc Houtzager (Sterrehof’s Calimero), Frank Schuttert (Chianti’s Champion), Maikel van der Vleuten (Arera C) en Jur Vrieling (VDL Glasgow van ’t Merelsnest N.O.P.).

Bron: Persbericht