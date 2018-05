Van Asten vierde in hoofdrubriek eerste dag Rome

Op de openingsdag van het CSIO Rome Piazza di Siena snelde Steve Guerdat met zijn merrie Hannah (v. Dulf vd Bisschop) naar de overwinning in het 1,50m. Leopold van Asten pakte de vierde plaats met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure) op twee seconden achter de Zwitser. Ook voor Johnny Pals en Harrie Smolders was er prijzengeld met hun achtste en elfde plaats.