Van Asten vijfde in Cascais

In de eerste omloop van de Global Champions League wedstrijd hielden vijf teams de lei schoon. De Paris Panthers met Gregory Wathelet op Qualido (v. Quicksilber) en Darragh Kenny met Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) vertrekken zaterdag op pole position. De Belg Wathelet schreef de individuele wedstrijd overtuigend op zijn naam met de tienjarige Qualido in 68,44 seconden en bezorgde zijn team de winst. Teamgenoot Kenny bleef nul in de veertiende tijd.

Lopez met G&C Arrayan tweede

Op een kleine twee seconden volgde Carlos Enrique Lopez Lizarazo met de dertienjarige KWPN’er G & C Arrayan (v. Baloubet du Rouet). De derde plaats was voor Eduardo Alvarez Aznar op Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe).

Van Asten kort achter Brash

Leopold van Asten stuurde de twaalfjarige For Pleasure-dochter VDL Groep Beauty foutloos in 73,06 seconden over de finish. Hij bleef ruim een halve seconde achter Scott Brash die met Hello Shelby (v. Stolzenberg) de vierde tijd reed. Met de foutloze ronde van Christian Ahlmann en Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) pakte Van Asten de tweede plaats met team Scandinavian Vikings met zes seconden achterstand op de Paris Panthers.

Mansur wint met KWPN’er Amor openingsrubriek

De openingsrubriek in Cascais ging naar Yuri Mansur met de KWPN’er Amor (v. Namelus R). De Braziliaan was een van de zes dubbele nullers in het Twee Fasen over 1,45m. Denis Lynch met Fairview Aliquidam (v. Alimo) en Pius Schwizer op Chidame Z (v. Chippendale Z) werden met een seconde verslagen. Wout-Jan van der Schans was op Capetown (v. Oklund) de beste Nederlander op de veertiende plaats.

Bron Global Champions Tour