Van Borculo naar Bundestitel: Dante Quando OLD

Dante Quando doet in de proef misschien iets degelijk aan, maar in de ereronde liet hij nog even zien dat er echt wel een schepje bovenop kan als het moet. Weer een Bundestitel erbij voor Eva Möller, ook al ging dat ten koste van haar tweede troef. De door Eugène Reesink en Rob van Puijenbroek gefokte Valverde (Vitalis x Ampere) was de grote favoriet voor zege bij de vierjarige hengsten. De voormalig Westfaalse hengstenkeuringskampioen ontving ook een cijferlijst met veel 9’s. Eentje minder dan Dante Quando. 9’s voor galop, stap en opleidingsstand, 8,5 voor de draf en de bouw.

Labbadio

Brons was voor de Celler staatshengst Labbadio (Lissaro x Dancier). De hengst doet veel aan zijn vader Lissaro denken die in zijn jonge jaren altijd braaf deed wat van hem gevraagd werd. Dat doet Labbadio ook, maar de 9 voor de bouw van de hengst was wel wat aan de hoge kant.

Uitslag

Dante Quando OLD (v. Dante Weltino OLD) met Eva Möller in de ereronde – Foto: Rick Helmink

Valverde (v. Vitalis) met Eva Möller – Foto: Rick Helmink

Labbadio (Lissaro x Dancier) – Foto: Rick Helmink

Bron: Paardenkrant-Horses.nl