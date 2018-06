Van de Bovenkamp en Jongen gevestigde orde voorbij bij young riders

Diana van de Bovenkamp rijdt Evita Ronia (v. Westpoint) nu zo’n anderhalf jaar. Door een ongeluk heeft ze een tijd ook niet kunnen rijden. Vorig jaar zomer won ze nog brons op het NK in het Z2, nu laten ze zien dat ze EK-potentieel zijn bij de young riders.

“Het is heel snel gegaan, maar het is ook zo’n meewerkend paard met een super instelling. Ze is totaal niet kijkerig en vindt het zelfs leuk op vreemd terrein. Ze vindt alles interessant en geniet er van om van huis te zijn. Ik ben echt super blij met deze zeges. Ik had het natuurlijk wel gehoopt, maar zeker niet verwacht. Ik ben er wel van overtuigd dat het een heel goed paard is”, aldus Van de Bovenkamp.

Met druk omgaan

In de eerste EK-observatiewedstrijd in Delft, een paar weken geleden, werd de combinatie nog derde met 72%. Esmee Donkers pakte toen de overwinning. “Deze week horen we wat het team is voor het EK. Ik sta er op zich goed voor. Ik heb laten zien dat ze in vorm is en dat er ook nog een stijgende lijn inzit. Ik heb ook laten zien dat we met druk om kunnen gaan. Heel spannend nu!”

Van de Bovenkamp won de landenproef met 72,11% en de Kür met 73,46%. Fabienne Jongen werd derde in de landenproef met 68,92% en tweede in de Kür met 73,25%, waarmee ze uiteindelijk tweede in de finale werd.

1. Diana van de Bovenkamp Evita Ronia, 72,108 – 73,458 totaal 145,566

2. Fabienne Jongen Botticelli, 68,922 – 73,250 totaal 142,172

3. Laura Quint Edison, 72,059 – 69,750 totaal 141,809

4. Lisanne Zoutendijk Kostendrukkers Ringo Star, 68,627 – 71,542 totaal 140,169

5. Carlijn Vaessen Fossbury, 67,990 – 71,750 totaal 139,740

Bron: Paardenkrant-Horses.nl