Van de Pol sluit dag af met zege in Valkenswaard

De zege in de laatste rubriek van de dag bij Tops International, waar deze week de jonge paarden aan de start komen, was voor Henk van de Pol met Looyman Z. Van de Pol was niet de enige Nederlander in de top 5, Mischa Everse reed Kerswin van ’t Roosakker naar de vierde plaats in deze 1,40m-rubriek voor achtjarigen.