Van den Nieuwenhuijzen net naast podium in CSI1* Grote Prijs

Marwin van den Nieuwenhuijzen miste in de Grote Prijs van CSI1* Valkenswaard op een haar na een podiumplaats. In de barrage van het parcours over 1,35/1,40 meter finishte hij met de Harley VDL-zoon Fabulous in 39,88 seconden en kwam daarmee een halve seconde tekort om de Britse Jessica Mendoza met NP Zelah (v. El Thunder) naar de vierde plaats te verwijzen.