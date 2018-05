Van der Meer morgen als eerste Nederlander van start in de 3*-GP in Compiègne

Nationaal bracht Van der Meer de AES-hengst in maart voor de eerste keer uit in de Grand Prix. Chinook liet toen een hele mooie proef zien, tot de laatste lijn waarin hij even de kluts kwijtraakte. De combinatie kreeg toen ruim 66%, ondanks een paar dikke onvoldoendes voor de laatste lijn. Het duo rijdt om 10.30 uur de proef.

Andere Nederlanders

Nekeman is met Boston STH als tweede Nederlander aan de beurt. Zij mag aantreden om 12.10 uur. Van Baalen komt als tweede na de break in de baan met Ben Johnson, net als Boston een zoon van Johnson. Zij is om 12.56 uur aan de beurt. Minderhoud en Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) volgen om 12.23 uur. Visser en Variohippique’s Vingino (v. Polansky) mogen in de laatste groep als tweede van start om 14.18 uur en Cornelissen sluit met Zephyr (v. Jazz) de rij af om 15.21 uur.

Dark Legend en Glock’s Federleicht

Naast de Oranje combinaties staan er nog twee namen op de startlijst met een Nederlands tintje, Dark Legend en Glock’s Federleicht. Charlotte Fry, de stalamazone van Gertjan en Anne van Olst, start Dark Legend (v. Zucchero) net voor Van der Meer om 10.21 uur. Glock’s Federleicht wordt om 13.50 uur door Riccardo Sanavio voorgesteld.

De Grand Prix begint morgen om 9.45 uur

