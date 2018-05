Van der Schaft: ‘Scores aan de lage kant’

Van der Schaft: “Over de resultaten in de landenwedstrijd ben ik heel tevreden. Alle vier de combinaties hebben goed gereden. We hadden even gehoopt om tweede te worden, maar het werd een derde plaats achter de Denen met een klein verschil. Met dit team was dit denk ik het hoogst haalbare. Ook in de driester en bij de jeugd is er fantastisch gereden. Ik weet niet hoe vaak ik het Wilhelmus gehoord heb. Dus over het algemeen ben ik heel tevreden.”

Dream Boy naar WK?

Hans Peter Minderhoud won met zijn tienjarige hengst Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) zowel de Grand Prix als de Grand Prix Special van het driesterren CDI dat in Compiègne werd verreden. De combinatie is voor bondscoach Van der Schaft een van de gegadigden voor het komende WK in september. “Ik vond dat ze dit weekend beter waren dan een paar weken geleden in Nieuw en Sint Joosland.

De punten waren wat lager, maar het is altijd moeilijk om de percentages van verschillende wedstrijden te vergelijken. Ik vond de scores sowieso wat aan de lage kant in Compiègne. Het moet nog wel iets beter, maar daar wordt aan gewerkt door Hans Peter en zijn trainer Nicole Werner. Het is in ieder geval een combinatie met potentie en of het goed genoeg is voor het WK dit jaar gaan we zien”, aldus Van der Schaft.

Bron: KNHS