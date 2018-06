Van der Schaft: ‘Misschien wel beste proef Voice’

Dressuurbondscoach Rien van der Schaft, die tot nu toe nog weinig successen heeft kunnen vieren, is een gelukkig man in Rotterdam. Na de Grand Prix van de FEI Nations Cup liet hij zich al zeer tevreden uit over zijn ruiters die de leiding namen en ook de CDI3* Grand Prix was voor Van der Schaft reden om tevreden te zijn. “Ik ben zeer tevreden”, vertelt de bondscoach. “Edward reed echt weer heel goed, het was misschien wel de beste proef die ik van Voice gezien heb.”