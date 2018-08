Van der Schaft op Radio 1: ‘Voelde me het vijfde wiel aan de wagen’

“Dit is niet gepland, als je aan zoiets begint, wil je het ook afmaken”, begint Van der Schaft. “Als je bondscoach wordt van de dressuurruiters weet je dat je niet hun privétrainer wordt. Die mensen hebben allemaal hun eigen team van partners en trainers om zich heen.”

‘Steeds meer tegenstaan’

“Ik merkte aan mezelf dat ik steeds minder plezier had in het feit dat ik erbij stond als iemand die een en ander moest regelen en meer chef d’équipe dan bondscoach was. In de loop der tijd ging me dat met veel minder plezier af. Daardoor was de hele sfeer niet optimaal en ik denk dat je als bondscoach absoluut verantwoordelijk bent voor het hele reilen en zeilen om zo’n team. Je bent een aantal weken met elkaar op pad en als er dan één iemand zich niet happy voelt, dan heeft dat absoluut geen positieve invloed op de teamresultaten.”

Afgelopen weekend besloten

“Afgelopen weekend heb ik – na goed overleg thuis – één en ander op rij gezet en besloten dat ik dit met Maarten van der Heijden moest bespreken. Dat heb ik begin deze week gedaan, daar overviel ik hem natuurlijk mee, maar hij heeft het groots opgepakt.”

Weinig verandering in de rijderij is ‘ook een beetje het punt’

De presentator van dienst vraagt ook nog aan Van der Schaft of hij niet juist aangesteld was om verandering in de rijderij te brengen. “Dat is ook een beetje het punt. Je weet dat dit mensen zijn die al jaren op hun manieren rijden. Als je het gevoel hebt dat jouw invloed beperkt is, iets dat je met je verstand overigens wel kunt beredeneren, en als dat dan ook waarheid wordt, dan geeft dat wel minder kick om dat werk te doen.”

Geen ruimte voor bondscoach

Van der Schaft wil niet zeggen dat de Nederlandse top niet ontvankelijk was voor zijn inbreng en heeft er begrip voor dat ze niet 1-2-3 van hun eigen methoden afstappen. Van der Schaft denkt dat hij niet echt past bij de functie, maar denkt tegelijkertijd dat er weinig ruimte is in de Nederlandse top voor een meedenkende bondscoach. “De volgende kan een andere inkleding van de functie kiezen. Ik ben heel bewust als trainer aangesteld, maar gaandeweg werd het meer een chef d’équipe-functie. Daartoe voelde ik me niet geroepen.”

Andere methode

De presentator informeert ook nog even of er voor de methode van Van der Schaft, een aanhanger van de klassieke rijkunst, überhaupt geen ruimte is in Nederland omdat de blokken zo stevig staan: “Ik denk dat als er een andere ruiter of combinaties komen die het op een andere manier beter doen, dan gaat die daarboven staan. Ik denk niet dat dat zo snel gaat gebeuren.”

Bron: NOS.nl