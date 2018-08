Van der Schans met Capetown uit kader, maar in vorm

“Als eerste zo rijden is best wel riskant, maar het liep mooi. Blij mee, ook met de manier waarop Capetown sprong. Dat was heel goed. Ik kon volle bak naar de laatste stijlsprong. Dat kan omdat hij zo extreem voorzichtig is, maar dat is soms ook zijn moeilijkheid. Van de winter had hij een dip, was hij het vertrouwen wat kwijt. Ik had zelf een hamstring blessure en reed daar mee door. Hij voelde dat het anders was dan anders. Maar de vorm is er weer.”

Capetown ouderwets goed

“De afgelopen periode nam Wout-Jan van der Schans aan vier Global Champion Tour wedstrijden deel en dat bleken ideale wedstrijden te zijn voor Capetown (v. Oklund). “Die staan heel hoog, maar de parcoursen zijn opbouwend gebouwd. De oxers zijn op de eerste dag net wat smaller dan op een evenement als Indoor Brabant en Jumping Amsterdam. Net even wat paardvriendelijker. Ik voelde Capetown elke wedstrijd beter worden. Het zat er aan te komen. Vandaag was hij weer ouderwets goed. Ik kijk uit naar de Grote Prijs zondag. We hebben het sowieso naar ons zin hier. Je ziet CSI elk jaar verbeteren. De entourage wordt steeds mooier, de sfeer is ongekend en alle ruiters zijn blij.”

Overige winnaars

De 1.45m Boehringer-Ingelheim Trophy werd vrijdag gewonnen door Keith Shore op Iron Lady van ‘t Meulenhof (v. Parco), waarbij Van der Schans beste Nederlander was op plaats vier met D’Angelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve). In de 1.35m Provincie Overijssel Trophy was Jos Verlooy weer. Voor de derde dag op rij won hij een rubriek, nu met Cor-Leon van Vlierbeek Z. Hylke Voorn won met Vanety (v. Vittorio) de 1.20m Tuincentrum Jurrie Baas Trophy.

Uitslag

Bron: Persbericht