Van der Schans: Via Vragender weer naar topniveau

Geluk heb je soms nodig om te kunnen winnen, maar behalve de eerste prijs van 500 euro en de PSC Lichtenvoorde Trofee uit handen van gastheer Eric Morssinkhof heeft Wout-Jan van der Schans nog meer gewonnen. Het vertrouwen van zijn paard D’Angelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve). “Hij had het vertrouwen wat kwijt geraakt op het hogere werk. Hij liep een paar 1,60 meter proeven en moest daarbij wat over zijn max springen. Vandaar een stapje terug. Vorige week in Wierden sprong hij al heel goed en nu weer”, vertelt de topruiter.

Verrichtingsonderzoek

Wout-Jan van der Schans begon zijn dag in Ermelo, waar het eindexamen plaatsvond van het KWPN-verrichtingsonderzoek voor driejarige hengsten. Samen met zijn teamleden van de hengstenkeuringcommissie maakte hij aan het publiek bekend welke hengsten de fokkerij mogen dienen. Zelf had hij ook een KWPN-goedgekeurde hengst op de vrachtwagen, For the Moment (v. Mr.Blue), gefokt door springruiter Eric van der Vleuten en in eigendom van Siem Kat. De achtjarige beloftevolle hengst sprong naar de derde plek onder zoon Patrick van der Schans.

In de prijzen

De tweede prijs ging naar Peter Olthof met de Canturano-dochter Dokyra Fortuna, die hij te rijden heeft gekregen van Jeroen Dubbeldam. Vorige week was hun gezamenlijke internationale debuut in Wierden, maar de foutloze omlopen werden pas vandaag neergezet. Westendorper Roelof Bril deed het rustig aan in de barrage en zou vierde worden met Cuba Libre (v. Mr. Blue). Dennis van den Brink was wel acht seconden sneller met de kwaliteitsvolle My Lord Carthago-dochter Aonia Domain, maar zag de zege verdampen na de balk op de laatste hindernis. Ook thuisamazones Ester Blekkink op It’s Easy (v. Nonstop) en Micky Morssinkhof op Elianca (v. Carthino Z) kregen een foutje in de barrage en werden zevende en negende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht