Maikel van der Vleuten heeft de smaak te pakken op de Brussels Stephex Masters. Gisteren won de ruiter met VDL Groep Idi Utopia de 1,45 m over twee fasen en werd later op de dag derde in de hoofdproef van de dag. Die topvorm is de ruiter over de nacht niet verloren: met de Mr. Blue-dochter Dana Blue was hij vandaag onverslaanbaar in de 1,45 m direct op tijd.