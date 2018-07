Van der Vleuten en Dana Blue snellen naar overwinning

Met startnummer twintig snelde vanmorgen Maikel van der Vleuten en zijn tienjarige merrie Dana Blue over het 1,50m-parcours. Stephanie Holmen had al vroeg de lat hoog gelegd door met Clarence (v. Clinton) in 67,82 seconden te finishen. Maar Van der Vleuten dook er toch met twee seconden onder. Niemand kon die prestatie meer verbeteren.

Funnell op een tiende

William Funnell kwam dicht in de buurt van Van der Vleutens tijd. De altijd snelle Brit stuurde Billy McCain (v. Cevin Z) in 65,87 seconden rond en met een tiende achterstand werd Funnell tweede. De Zweedse Holmen kwam aan het einde van de rubriek nog een keer sterk terug toen ze met Flip’s Little Sparrow (v. Cardento) in 66,47 seconden over de meet kwam. Daarmee werd ze derde.

Vrieling vijfde

Ook Jur Vrieling reed een sterke proef met de tienjarige Holsteinse merrie Acascia. De 68,13 leverde hem een vijfde plaats op. Johnny Pals eindigde met Captain Cooper (v. Cooper van de Heffinck) op de elfde plaats met een foutloze ronde in 70,37 seconden.

Bron Paardenkrant-Horses.nl