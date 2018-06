Van der Vleuten en Van Asten warmen op met top vijf-klasseringen

Delestre was driekwart seconde sneller foutloos aan de finish dan zijn Britse collega en stopte de klok op 25,30 seconden. Hiermee pakte hij, net als in de GCT-etappe in St. Tropez vier weken terug, de overwinning in de openingsrubriek.

Klein verschil

Whitaker en zijn zestienjarige topper eisten de tweede plaats op met een foutloze rit in 26,05 seconden, maar bleven daarmee maar heel nipt voor Van der Vleuten met Dana Blue. Van der Vleuten liet de Mr. Blue-dochter in 26,10 seconden over de streep galopperen.

Top vijf

Ben Maher was de tweede Brit in de top 5. De ruiter liet zijn Madame X (v. Continio) net iets langzamer finishen dan Van der Vleuten en mocht zich als vierde opstellen. Van Asten volgde op zijn beurt met VDL Groep Urane de Talma (v. Argentiinus) met 26,30 seconden op de vijfde plek.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl