Leopoldo Placios had een zwaar en technisch parcours gebouwd met hindernissen tot 1,70m. Placios: “Het parcours is uitdagend en zwaar – het is voor de de grootste wedstrijd van de wereld. Ik heb twee Olympiades gebouwd, maar dit parcours is veel zwaarder dan de finales daar.” En dat het zwaar was bleek wel uit de hoeveelheid uitvallers en de hoeveelheid balken die vielen.

Jochems acht strafpunten

Zelfs Kent Farrington met Creedance (v. Lord Z), de vos met enorm veel vermogen en Marcus Ehning met de bekende hengst Cornado (v. Cornet Obolensky), die in eerste instantie weigerde om over de kleurrijke muur te springen, groetten onderweg af. Kevin Jochems en Captain Cooper (v. Namelus R) kregen in eerste ronde een voet in het water en een balk, met de 8 strafpunten mochten zij dus niet door naar de tweede omloop.

Gebalanceerde ronde

Na de eerste ronde waren zeven combinaties foutloos gebleven waaronder Maikel van der Vleuten en de Quidam de Revel-zoon Verdi TN. Het paar maakte het nog wel spannend, Verdi ging na de bel eerst nog even uitgebreid mesten om vervolgens een gebalanceerde en voorzichtige ronde te springen.

Sameh El Dahan ook nul

Verder gingen Luciana Diniz met Fit for Fun (v. For Pleasure), Steve Guerdat met Hannah (v. Dulf vd Bischop) en Beezie Madden met Coach (v. Con Air) zonder strafpunten de tweede omloop in. Dat lukte ook Sameh El Dahan, een Egyptenaar in Ierse dienst, met de Douglas-zoon Suma’s Zorro die een paar weken geleden al de GP van Parijs won. Tot vreugde van het thuispubliek leverde Eric Lamaze ook een foutloze eerste omloop af met Fine Lady 5 (v. Forsyth).

Driesprong scherprechter

In de tweede ronde was de driesprong als laatste lijn de scherprechter, maar ook de tijd was moeilijk te halen. Nicola Philippaerts was de eerste die nul bleef in de tweede ronde met H&M Harley vd Bisschop (v. Dulf vd Bischop). Met de vier strafpunten uit de eerste omloop werd de Belg uiteindelijk vijfde. Beezie Madden bleef met Coach opnieuw nul maar kreeg een tijdfout. De combinatie werd hiermee derde. Luciana Diniz kreeg een foutje met Fit for Fun en door haar foutloze eerste ronde werd ze vierde voor Philippaerts.

Ruim halve seconde verschil

Het lukte Maikel van der Vleuten en Sameh El Dahan wel om opnieuw alle balken in de lepels te houden en ze trakteerden het publiek op een spannende barrage. Van der Vleuten beet met Verdi het spits af en zette vlotte nulronde neer in 42,98 seconden. El Dahan reed vervolgens op Zuma’s Zorro toch net iets sneller. De Egyptenaar finishte ruim een halve seconde sneller, in 42,21 seconden, en pakte de titel.

‘Wat zat ik er dicht bij’

“Verdomme wat zat ik er dicht bij”, reageerde Van der Vleuten na afloop. “Ik heb in de barrage een strakke ronde gereden en heb geprobeerd nul te blijven. Achteraf had ik een galopsprong minder moeten maken. Naar de laatste hindernis was Verdi een beetje los aan de voorkant en begon hij wat te zwieberen. Dat scheelt zo een paar tienden van een seconde.”

‘Grootste overwinning’

“Dit is een van de grootste overwinningen in mijn carrière”, zei Sameh El Dahan na afloop. “Het is een ongelooflijk gevoel, ik kan het nog niet geloven.” De volgende etappe van de Rolex Grand Slam is in Genève van 6 tot 9 december.

Klik hier voor de uitslag.

Bron World of Showjumping/Persbericht KNHS