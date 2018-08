Van der Vleuten pakt derde plaats in GCT Londen

Als voorlaatste starter probeerde van der Vleuten met Dana Blue (Mr. Blue) nog een gooi naar de winst te doen. Met 40 deelnemers voor de Nederlander, had Maikel genoeg tijd zijn game-plan te maken. Hij deed een goede poging maar kwam met een tijd van 65,36 seconden net zeshonderdste tekort voor de winst.

Britten aan kop

Van der Vleuten moest enkel de Britten Guy Williams met Rouge de Ravel (v.Ultimo van ter Moude) en Scott Brash met Hello Mr President (v.Comme D Api vd Hacienda) voor zich dulden. Brash stond 11 beurten aan de leiding met een tijd van 64,97, wat niet veel sneller leek te kunnen. Toch deed Guy Williams er een schepje bovenop en reed net iets sneller rond in een tijd van 64,76.

Global Champions League

Naast de individuele strijd telde deze rubriek ook mee voor de Global Champions League. Dit is een wedstrijd voor teams bestaande uit 5 topruiters die in teams van 2 van start gaan op de Global Champions Tour wedstrijden. In Londen wonnen Nicola Phillipaerts (H&M Chilli Willi)en Ben Maher (Winning Good) voor de London Knights. In totaal zijn er 19 teams, waarvan er in 6 teams Nederlanders zitten.

Valkenswaard United – Vrieling,

Scandinavian Vikings -Leopold van Asten

Prague Lions – Schröder

Montreal Diamonds -Smolders

Madrid in Motion – Eric en Maikel van der Vleuten, Houtzager.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl