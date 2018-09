Van der Vleuten succesvol op Spruce Meadows

In de CSIO 5* 1.50m proef kwamen 58 ruiters aan start, zes ruiters wisten zowel in het basisparcours als in de barrage alle balken in de lepels te laten liggen. De Fransman Cedric Angot zette een razendsnelle tijd neer, hij kwam met Talent des Moitiers (v. Joyau De Bloy) in 40,96 seconden over de finish. Plek twee was voor Conor Swail met Gk Coco Chanel (v. Clarimo), zij finishten in een tijd van 42,06 seconden.

Vierde plek

Maikel van der Vleuten had de dertienjarige merrie Arera C gezadeld. Ook zij wisten foutloos te blijven in de barrage en kwamen in 42,89 seconden over de eindstreep. Met dit resultaat heeft van der Vleuten zich geplaatst voor de GP aanstaande zondag. Voor Nederland kwam ook Kevin Jochems aan start. Hij reed Edgarrento (v. Zento) en kregen een tijdfout in het basisparcours.

Vier ruiters in 1 seconde

Op de woensdagmiddag werd het 1.60m verreden, vier van de 37 ruiters bleven foutloos over het basis als het barrageparcours. De barrage werd spannend en het verschil tussen nummer een en nummer vier was slechts een seconde. Eric Lamaze won deze rubriek met Chacco Kid (v. Chacco Blue) in een tijd van 35,32 seconden. Hij werd op de hielen gezeten door Steve Guerdat met Alamo (v. Ukato), zij finishten in 35,53 seconden. Sameh el Dahan werd derde met Suma’s Zorro (v. Ard VDL Douglas) in 35,67 seconden. Maikel van der Vleuten kwam met Verdi TN aan start in deze rubriek en werd vierde in een tijd van 36,32 seconden.

Donderdag

Donderdagmiddag komt van der Vleuten weer aan start in het klassieke parcours 1.60m met de Quidam de Revel-nazaat.

