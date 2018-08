Van der Vleuten vijfde in rankingproef Zandhoven

Twintig van de bijna 80 ruiters op de starlijst begonnen aan de barrage van de 3*-1,45m-rubriek. Het leverde een spannende strijd op die door Matias Albarracin werd gewonnen. De Argentijn stuurde Cannavaro 9 in de winnende tijd van 34,12 seconden over de finish, een tijd die door niemand werd benaderd.

Clee en Saïd op twee en drie

De Brit Joe Clee bezette de tweede plaats, ruim een seconde achter Albarracin. Hij bracht Alzu Ohio (v. Optimum vd Wellington) aan de meet in 35,04 seconden. Voor de winnaar van de 3* Grand Prix van vorig jaar, Abdel Saïd, was er nu een derde plaats met SIEC Captain Future Z (v. Chellano Z) in 35,73 seconden.

Van der Vleuten vijfde

Maikel van der Vleuten sloot met de tienjarige merrie Dana Blue de top vijf af in 36,68 seconden. Hij kwam drie tiende langzamer dan de nummer vier Victor Mariano Luminatti uit Brazilië op Homer van de Barlebuis (v. Kashmir van Schuttershof) over de finish.

Jochems blijft in vorm

Voor Kevin Jochems, die in goede vorm is met zijn drie GP-overwinningen op rij, was er nu een zesde plaats met de Canturano-dochter Evita. Hij was nog geen tiende langzamer dan Van der Vleuten. Kim Emmen zat daar weer twee tiende achter met de tienjarige Delveaux (v. Chacco Blue).

Tiende plek Van Grunsven

Demi van Grunsven reed zich met een foutloze ronde op Tinka’s Hope (v. Tinka’s Boy) naar de tiende plaats. Bart de Bruijn eindigde op de vijftiende plaats. Hij kreeg in de barrage een balk met Air Max (v. Air Nike Z).

Bron De Kraal International