Maikel van der Vleuten is dit weekend in China voor een wereldbekerwedstrijd. Vandaag won de Nederlander met KWPN-ruin Ziemar (v. Metropole) de kwalificatierubriek over 1,45 m. De Chinese Jirigala Erdeng werd tweede met de eveneens KWPN-gefokte merrie Brikibo vd Bosbeek (v. Concorde).