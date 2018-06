Van Erp wint Eisma Horsesmedia Prijs

Jarno van Erp ging er donderdagmiddag in de eerste internationale Medium Tour in Arnhem met bijna een seconde verschil met de overwinning vandoor. De ruiter stuurde Bugatty Go (v. Concorde) in 62,21 seconden over de eindstreep van deze 1,40m-rubriek op tijd en verwees daarmee Remco Been naar de tweede plaats.