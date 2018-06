Van Geel verrast concurrenten en neemt Mercedes mee naar huis

Als een van de laatste reed Daan van Geel met Escobar (v. Air Jordan Z) de piste van Erve Maathuis in Geesteren binnen om vervolgens als winnaar van het 1,45m jachtspringen in een nieuwe Mercedes er weer uit te rijden. “Heel bijzonder”, reageerde Van Geel, “het is mijn tweede 4*-wedstrijd en ik win m’n eerste auto!” Achter Daan van Geel werd de snelle Duitser Marcel Marschall op Crystal 17 (v. Carentan) tweede. Pieter Clemens sprong Corelli (v. For Pleasure) naar de derde plaats.