Als de redactie van Paardenkrant-Horses.nl met Van Lierop belt, heeft hij zelf nog niet gehoord dat hij tóch door is. “Ze hebben me wel laten weten dat ze de kwaliteit in het gehele veld gingen bekijken en dan de afweging zouden maken of Zum Glück toch aanspraak zou maken op een plaatsje voor de tweede selectieronde. Ik heb nog geen telefoontje daarover gehad”, zegt Van Lierop, die nog bijna niet durft te geloven dat hij toch door is.

Balen

Van Lierop baalde als een stekker toen PSI-veilingtopper (850.000 euro) Zum Glück maandagavond van de wagen kwam met een wondje op zijn hoofd. “Het was een klein winkelhaakje, maar toch een best diepe snee. Die moest dus gehecht worden en omdat je tijdens het hechten niet kunt hebben dat een paard opeens z’n hoofd weg trekt, moest er ook een verdoving in. Die verdoving is natuurlijk een verboden substantie en dat zorgde ervoor dat we een dag later weer om konden draaien. Hij heeft geen zadel opgehad. Jammer, want hij is echt super in vorm.”

Bundeschampionatskwalificatie

Wat meegespeeld kan hebben in de beslissing om Zum Glück toch door te verwijzen naar de tweede selectie is dat hij al een Bundeschampionatskwalificatie in Duitsland heeft gelopen. In Lienen won hij die met een gemiddelde van 8,3, een topcijfer in de kwalificatierondes in Duitsland waar de juryleden meestal niet direct heel scheutig zijn met de punten.

