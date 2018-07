Van Peperstraten opnieuw Nederlands kampioen junioren

Van Peperstraten reed haar ‘Obama kür’ op de gebruikelijke beheerste en expressieve wijze. Deze kür heeft een hoge moeilijkheidsgraad voor een juniorenkür, hetgeen haar wel even in de problemen bracht. Ze kregen een forse storing bij een wissel, waardoor Van Peperstraten zelfs even terug naar draf moest. Het enige andere smetje was wat balansverlies bij het terugkomen uit de uitgestrekte draf.

Flair en lossigheid

Thalia Rockx stond na de eerste ronde tweede met de door haar ouders gefokte Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov). Deze merrie is pas zeven jaar oud en beweegt met veel flair en lossigheid door de baan. Ook in de kür liet de combinatie weer een mooi harmonieus en vriendelijk beeld zien, met onder andere vloeiend gesprongen wissels. Rockx kwam daarmee heel dicht bij Van Peperstraten, met 77,360%. In de eerste ronde was het verschil groter, Van Peperstraten won daarom alsnog heel dik haar tweede NK.

Spannende strijd om brons

Het werd een spannende strijd om het brons, die uiteindelijk beslist werd in het voordeel laatste starter Marten Luiten met Fynona (v. Ampère). Luiten is nog niet lang geleden overgestapt vanuit de pony’s en had met zijn merrie dit voorjaar al enige successen geboekt.

Uitslag

Bron: Paardenkrant – Horses.nl