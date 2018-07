Van Peperstraten: ‘We zijn nog meer een combinatie geworden’

Van Peperstraten moest al als zevende van start in de individuele proef, waar ze met een fors juryverschil tot 74,47% kwam. “Voorafgaand aan de proef ben ik nuchter. Ik weet hoe ik met de spanning om moet gaan. Het wachten totdat alle combinaties waren geweest was veel spannender dan wanneer ik zelf aan het einde moet starten. Geweldig dat het weer goud is, daar ben ik superblij mee en heel trots op.”

‘Cupido voelt super aan’

“Cupido voelt deze dagen echt super aan en ik ben heel erg blij met het gevoel. In de individuele proef had ik nog wel een fout in het aanspringen in galop. Het algemene beeld is goed, hij stond er scherp aan. In het galopgedeelte scoren we met zijn mooie wissels punten, net als de uitgestrekte gangen doen. We zijn het afgelopen jaar nog meer een combinatie geworden. Cupido is veel verbeterd.”

Teamspirit

Van Peperstraten dankt haar medaille aan de inspanningen van het team om haar heen. Niet in de laatste plaats haar ouders en Coby en Marlies van Baalen. “Ook in het team heerst de juiste teamspirit. Het is hartstikke gezellig met de meiden onderling. Dat werkt allemaal mee aan een goede prestatie.”

Obama-kür

“Van tevoren ben ik helemaal niet bezig met die medailles. Ik rijd elke proef voor mijzelf”, stelt de amazone die morgen haar Obama-kür rijdt. “We gaan gewoon ons uiterste best doen. Ik geniet elke keer weer van het kür-rijden. Ik zorg dat ik met elke situatie rekening houd en ben nu alvast heel blij met twee gouden medailles.”

