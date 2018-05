Van Reine en Frens aan kop bij Nederlands jeugd kampioenschap eventing

De Young Riders komen aan de start op CCI2*-niveau. Met een percentage van 72,40% gaat de 21-jarige Gerdine Frens met Wishfull Thinking (v. Latano) aan de leiding. Ook Myrle Schoones behaalde een score boven de 70%. Zij staat in het voorlopig klassement op een tweede plaats met de Vaillant-zoon Dimitri. Zowel Levi Driessen als Shirley Scholten reden 70,63% bijeen en bezetten de derde respectievelijk vierde plaats.

Lips op kop

Tim Lips had ook een troef in de rubriek op CCI2*-niveau. Met de Phin Phin-zoon Eclips zegevierde in Lips in het eerste onderdeel met een score van 73,33%. Frens volgde op de tweede plaats in het totale klassement. De derde plaats werd bezet door de Duitser Kai-Steffen Meier met Painter’s Maxim (v. Phlox).

Voorlopige uitslag

De eerste 51 combinaties in de CCI1* reden vandaag de dressuurproef. Morgen komen de overige 27 ruiters in deze klasse aan de start. Van de negen Junioren die zich hebben aangemeld voor het Nederlands kampioenschap hebben vandaag zes gestart. Voorlopig staat Thierry van Reine op kop met Piet (v. Obourg). Zij reden precies 70% bijeen. Op de tweede plaats staat op dit moment Okke Peemen met de Roven XX-dochter Zulu HDH gevolgd door Colette Bruin met de pas zevenjarige Gelina (v. Andiamo Z).

Morgen rijden Bjinse Venderbosch, Maartje van Riel en Mara van de Ven hun dressuurproef.

Van der Linde beste Nederlander

De CCI1* werd gewonnen door de uit België afkomstige Karin Donckers met Hamilton (v. Bonnie Prince Charlie) met een score van 73,07%. Sandra van der Linde zette het beste Nederlandse resultaat neer met de Vainqueur-zoon Borsato door als vijfde te finishen met 70,45%. Van Reine eindigde op de zevende plaats en Lucy Groen maakte de top tien compleet met Gyon G.

Lips en Lacoste Z zesde

Ook bij de CIC2* kwam vandaag het eerste gedeelte van de groep aan de start in de dressuur. Kai-Steffen Meier wist deze rubriek te winnen met Eiskönig (v. Songline). De jury waardeerde de proef van deze combinatie met maar liefst 76,56%. Tim Lips zette het beste Nederlandse resultaat met Lacoste Z (v. Lucky Boy) door de zesde score van 69,79% te noteren.

Boonzaaijer in top drie

Janneke Boonzaaijer is goed onderweg in het eerste onderdeel van de Renswoude Horse Trails. Zij stuurde de Quidam de Revel-zoon Champ de Tailleur naar een voorlopige derde plaats met een eindscore van 69,81%. De leiding werd gepakt door de Duitse amazone Marie Kraack met Havana Club (v. Mesandra) met een score van 73,46%. Merel Blom staat voorlopig op een achtste plaats met Rumour Has It N.O.P (v. Esteban). Ook Marcelle de Kam behoort tot nu toe tot de beste tien met Belly (v. Manhattan) gevolgd door Stephan Hazelager met de Phin Phin-zoon Dupon.

Klik hier voor de uitslag van de CCI2*.

Klik hier voor de voorlopige uitslag van de CCI1*.

Klik hier voor de voorlopige uitslag van de CIC2*.

Klik hier voor de voorlopige uitslag van de CIC3*.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl