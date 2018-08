Van Silfhout: ‘De einduitslag viel ons een beetje tegen’

Bondscoach Alex van Silfhout blikt terug op de proef van Nekeman: “Denise maakte geen fouten, had haar piaffe en passage goed op orde. De einduitslag viel ons een beetje tegen, al had ze ook te kampen met wat juryverschil.”

‘Hoop op podium plek’

Er wordt goed gereden tijdens dit kampioenschap en dat maakt de individuele titelstrijd in de kür op muziek heel spannend. Van Silfhout: “De eerste vijf van vandaag zijn heel complete paarden die extra kunnen bewegen en er scherp aanstaan. Ik hoop op een podiumplek voor één van de Nederlanders, al is het de vorm van de dag die dat bepaalt. Aan de fitheid van Boston STH ligt het in ieder geval niet, die was tijdens de tweede veterinaire keuring nog zo fris als een aap.”

‘Nieuwenhuis en Athene op goede weg’

Jeanine Nieuwenhuis mocht op TC Athene (v. United) als eerste de baan in en reed volgens de bondscoach twee slagen beter dan gisteren. “Zij kan zeker tevreden zijn. TC Athene is een heel compleet paard dat met veel kracht en expressie door de proef heengaat. In de training en in het losrijden heeft ze al veel meer controle over de piaffe, in de ring is dat nog wat lastiger. Binnen nu en een paar maanden is dat zeker beter, ze zijn op de goede weg.” Het resultaat: 70,66% en de tiende plaats.

‘Fris totaalbeeld’

Vlak daarachter volgt Maxime van der Vlist die met haar Negro-zoon Bailey 70,53% liet noteren. “Een betere proef dan in de landenwedstrijd. Je ziet toch vaak dat de eerste dag de volgorde wordt bepaald, want qua punten is het verschil niet heel groot. Bailey bleef er goed aan trekken en liet een fris totaalbeeld zien.”

‘Spanning was weg’

Carlijn Huberts maakte met Watoeshi (v.Rousseau) een flinke sprong in het klassement. In deze tweede proef scoorde de amazone 67,82% en dat leverde de zestiende plaats op. “De spanning van gisteren was zo goed als weg bij Watoeshi. Op een paar kleine hakkels na zette Carlijn een foutloze proef neer. Dat belooft nog wat voor de toekomst.”

Omdat er maximaal drie ruiters uit één land van start mogen in het afsluitende onderdeel, houdt het kampioenschap hier op voor Huberts. Vanmiddag wordt de kür op muziek gereden, het laatste onderdeel op het EK.

Bron KNHS