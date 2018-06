Van Silfhout en Peutz maken dressuurteams EK jeugd bekend

Bondscoach Alex van Silfhout beschikt over een ervaren selectie van amazones die bijna allen al eerder op een kampioenschap in actie kwamen. De selectie junioren van Van Silfhout bestaat uit allemaal amazones die al 18 jaar zijn of het dit jaar worden en dus aan hun laatste junioren jaar bezig zijn. In het team ook Daphne van Peperstraten die vorig jaar op het EK goud won in de Kür en zilver met het team en in de individuele proef. Ook Thalia Rockx was vorig jaar lid van het zilver winnende team. Milou Dees en Kimberly Pap zaten nog niet eerder in het team op een Europees kampioenschap.

EK-team junioren

Kimberly Pap – Vloet Victory

Thalia Rockx – Golden Dancer de la Fazenda / eigen reserve: Gerda Nova de la Fazenda

Milou Dees – Francesco

Daphne van Peperstraten – Greenpoint’s Cupido

Reserve: Annelotte Felix – Amos

Young riders

Bij de young riders hebben alle teamamazones al eerder een EK medaille gewonnen. Diana van de Bovenkamp was in 2016 lid van het EK team dat zilver won en ook Laura Quint won teamzilver met de junioren, maar dan in 2015. Esmee Donkers was vorig jaar lid van het team dat zilver won bij de young riders en een jaar eerder lid van het zilver winnende junioren team. Febe van Zwambagt heeft de meeste EK starts op haar naam staan. In haar ponytijd kwam ze vier maal aan start op een Europees kampioenschap en wist toen ook het nodige eremetaal te winnen. In 2016 was ze lid van het zilveren junioren team en won ze ook individueel brons.

EK-team young riders

Diana van de Bovenkamp – Evita Ronia

Esmee Donkers – Chaina / eigen reserve Zaffier

Laura Quint – Edison

Febe van Zwambagt – FS Las Vegas

Reserve: Robin Bernoski – Velazquez

Children

Bondscoach van de Children Monique Peutz zag vorig jaar op het EK in Roosendaal haar team goud winnen en heeft dus veel eer te verdedigen. Ook individueel werd toen het nodige eremetaal binnen gesleept. Zo gaat de vorig jaar met goud omhangen Sanne Buijs ook dit jaar weer mee. Ook Lara van Nek en Sanne van der Pols waren vorig jaar lid van het goud winnende team. Lilli van de Hoogen gaat haar EK debuut maken.

EK-team children

Sanne Buijs – Happy Feet

Lilli van den Hoogen – Woodstock

Lara van Nek – Fariska

Sanne van der Pols – Excellentie

Reserve: Koosje Visser – Umbra

Bron: persbericht KNHS