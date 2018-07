Van Silfhout: ‘Esmee reed echt een toprit’

“Het goud lag binnen handbereik. Esmee reed natuurlijk een toprit, maar ook de anderen hebben heel goed gepresteerd. Ze kunnen alle vier sterk rijden en weten waar ze mee bezig zijn.”, laat bondscoach Alex van Silfhout weten.

Toprit voor Donkers

De bondscoach zag op het voorterrein al dat Donkers een toprit ging rijden. “Ik zag Esmee focussen in het losrijden en ik had meteen het gevoel dat het goed zou aflopen. Zij scoort op het constante beeld. Altijd zuiver in de takt, mooi van achteren uit en met een stille aanleuning. Chaina laat eigenlijk geen slechte onderdelen zien, al kon je wat zeggen van een keertwending en was een pirouette wat groot. Verder was het zo afgewerkt en zo goed gecontroleerd, het was echt heel goed.”

Kwaliteit is aanwezig

Febe van Zwambagt en FS Las Vegas (v.Lord Loxley) eindigden met 72,58% op de zesde positie. “Febe had FS Las Vegas fijn onder controle. Ik vond dat haar paard voor dit moment maximaal aanpakte. Een fout in de serie en een te grote pirouette kostten veel punten. Het scheelt zo anderhalf procent als dat beter zou zijn. De kwaliteit is echt wel aanwezig bij onze Young Riders.”

Grote sprongen voorwaarts

De over veel aanleg beschikkende Edison (v. Johnson) liep met Laura Quint naar de negende positie en 71,55%. “Laura heeft de laatste maanden grote sprongen voorwaarts gemaakt. Edison kon in het begin wat heet worden, dit krijgt ze steeds beter onder controle. Het was een mooie rit, met als enige minpunt dat zij het na de uitgestrekte galop even kwijtraakte. Er zit zeker nog veel rek in de score.”

Fijne manier van rijden

“Al in de observatiewedstrijden viel de fijne manier van rijden van Diana van de Bovenkamp op. Het stabiele, regelmatige beeld is één van de redenen dat ik haar heb ingezet. Evita Ronia is nog relatief onervaren, maar ik wist dat zij al vroeg in de landenwedstrijd hun visitekaartje af konden geven. Het was

jammer dat deze merrie een keer schrok, want verder was het een goede proef.”

Nuchtere Van Silfhout

Het kampioenschap vervolgt straks met de landenwedstrijd voor Children. Morgen komen zowel de Junioren als de Young Riders individueel van start in het kampioenschap. Nederland staat er met Daphne van Peperstraten en Esmee Donkers goed voor. Toch blijft Van Silfhout nuchter. “Het blijven levende dieren en ook de amazones moeten hun focus vasthouden. We zijn hier zeker blij mee, maar het is zaak om vooruit te blijven kijken. Wat wel zeker is dat dit twee combinaties zijn waar je niets op af kunt dingen.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS/KWPN