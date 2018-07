Van Silfhout: ‘Ik wist dat ik met een supersterk team van huis ging’

Op het kampioenschap liep het in eerste instantie net wat anders dan verwacht. Francesco (v.Florencio) van Milou Dees raakt wat gespannen in de ring en komt daardoor niet verder dan 67,36%, wat het latere wegstreepresultaat blijkt. “De overige combinaties moesten daardoor extra goed voor de dag komen.”

Kimberly Pap: Ontzettend gegroeid

Kimberly Pap is de tweede combinatie die de eerste dag van start ging. Zij reed een goede proef volgens de bondscoach. ”Vloet Victory ging mooi gesloten door de baan. Een verschrikkelijk mooi en ook elegant paard. Zij vormt nog maar kort een combinatie met hem, maar zijn de laatste maanden ontzettend gegroeid. We waren wat teleurgesteld in deze score. Op een wat kleine wissel na kon je er weinig van zeggen.” De Jazz-zoon bemachtigt 71,90% en de vierde positie.

Jonge Golden Dancer de la Fazenda

“Thalia Rockx reed een heel sterke proef. Natuurlijk zijn er nog wel verbeterpunten, maar al met al heeft zij sterk gereden en dit is een nette score. Golden Dancer de la Fazenda is een paard met enorme zelfhouding en gaat met veel expressie door de baan heen. Het is nog een jong paard, zodra ze hem nog meer gesloten kan houden, kan er zo nog drie of vier procent bij”, licht Alex toe over de pas zevenjarige Bretton Woods-zoon.

‘Dat belooft nog wa voor het verdere kampioenschap’

Als laatste gaat de regerend Europees kampioene de baan in. “Een fantastische proef”, oordeelt de bondscoach over de prestatie van Daphne van Peperstraten en haar Greenpoint’s Cupido (v.Johnson). “Je kon misschien zeggen dat één wissel door een communicatiestoornis wat flauw was. De laatste maanden hebben we met Coby en Marlies van Baalen eraan gewerkt dat Greenpoint’s Cupido meer verzameld en meer van achteren uit beweegt. Het paard heeft geen minpunten en Daphne bleef er echt goed aan rijden. Dat belooft nog wat voor het verdere kampioenschap.”

Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS