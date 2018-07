Van Silfhout: ‘Onze amazones waren beter’

Van Silfhout vervolgt: “We konden het niet veel beter doen: Diana reed met zoveel controle en beheersing, vervolgens Febe er achteraan die maximaal de proef rondrijdt en dan Esmee, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Dat is allemaal helemaal op orde. Ik kan niet anders dan blij zijn.”

Nieuwe kür: recordscore

Esmee Donkers reed met de Sir Donnerhall-dochter Chaina de sterren van de hemel in haar nieuwe kür, waarin de muziek door drie juryleden met een negen werd beloond. De overall score kwam uit op 80,500%, een resultaat dat de net twintigjarige Esmee nog niet eerder behaalde op een internationale wedstrijd.

Tot aan de laatste starter stonden Esmee Donkers, Febe van Zwambagt en Diana van de Bovenkamp virtueel op het podium. Maar net als gisteren was het een Duitse amazone die voorkwam dat het hele podium oranje kleurde en liep Diana van de Bovenkamp het eremetaal mis. “Ik vond dat onze amazones beter waren, maar ik ben natuurlijk wel een beetje gekleurd”, lacht bondscoach Alex van Silfhout.

Voorsprong door samenwerking

Van Silfhout prijst zich gelukkig met zijn teams: “Als je naar mijn groep kijkt en naar de selectie van Monique Peutz, dan zijn het allemaal sportmeiden. Die gaan ervoor, ze laten niets aan het toeval over. Ze werken in een strak schema en hebben duidelijk een doel voor ogen. Dan is het voor een bondscoach toch een stuk makkelijker.”

“Rijkunstig gezien hebben wij een voorsprong op andere landen. Als je ziet hoe onafhankelijk ze zitten en hoe fijn ze de paarden voorstellen, dan denk ik dat andere landen een voorbeeld aan ons kunnen nemen”, stelt Van Silfhout. “Ik ben met de privé-trainers in gesprek gegaan en heb ze uitgenodigd voor kadertrainingen. Iedereen heeft het benul dat we het met elkaar moeten doen, daar ben ik iedereen heel dankbaar voor. En we hebben het geluk dat we zo’n groep bij elkaar gekregen, want ze moeten ook maar beschikbaar zijn”, besluit de tevreden bondscoach.

Bron: KNHS