“Expression heeft deze week een lichte blessure opgelopen met het dekken, maar inmiddels is deze blessure al zo goed als hersteld.”, laat Alex van Silfhout weten.

Nog lang genieten

Hij vervolgt: “Wij willen nog lang van Expression genieten en zijn erg zuinig op hem.” Doordat Expression nu niet aan de start komt op het Nederlands kampioenschap loopt hij de Wereldruiterspelen in Tryon zo goed als zeker mis. “Expression heeft nog een hele toekomst voor zich.”, laat Alex tot slot nuchter weten. Diederik liet na het winnen van het Nederlands kampioenschap afgelopen winter nog weten dat Tryon het ultieme doel was met de Vivaldi-zoon: “Mocht het niet lukken zou ik dat wel heel rot vinden, maar als hij er nog niet klaar voor is, dan is dat zo. Dan komt zijn tijd nog wel.”

Twee troeven

Diederik van Silfhout is met het afmelden van Expression nog niet vrij van de tropische omstandigheden op het NK van dit weekend. Met Four Seasons (v. Fürst Picollo) komt hij aan start in de Grand Prix. Daarnaast heeft hij goede kaarten in handen voor de Nederlandse titel in de ZZ-Zwaar. Hier komt hij in de ring met de expressieve schimmel Highfive (v. Olivi).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl