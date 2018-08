VDL Stud uitgekocht, Zuidenwind nu helemaal van Rose Mathisen

“Het voelt goed om hem zeker te hebben gesteld”, vertelt Rose Mathisen die Zuidenwind vanaf jong paard opleidde naar de internationale Grand Prix. De combinatie beleefde in 2017 een uiterst succesvol jaar. Zo wonnen ze de nationale titel en maakten ook deel uit het het Zweedse team dat brons won op de Europese kampioenschappen in Gothenburg.

Reserve WEG Tryon

VDL Stud was voor een derde deel eigenaar van Zuidenwind. Het overig deel had Mathisen al in bezit. Nu de amazone het volledige eigendom van de KWPN-hengst in handen heeft, is ze plan een medefinancier te zoeken. “Het gaat voor ons om veel geld dat nu in Zuidenwind zit en we willen onze stal ook blijven doorontwikkelen”, aldus Mathisen die met Zuidenwind de Zweedse reservecombinatie is voor de WEG in Tryon.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Ridsport