Veelbelovend Inter II-debuut voor Sandy van Boxmeer

“Ik ben echt zó blij”, reageert Van Boxmeer na afloop uitgelaten. “Twee weken geleden had ik met hem een oefenwedstrijd gereden in Uden. Toen was ik al tevreden, maar voor het echt is het toch altijd spannender. Toen ik de ring uitkwam dacht ik dat 65% er wel in moest zitten. Ruim 68% is echt gaaf.”

Achten passage

“Voor de passage kregen we verschillende achten en ook voor de uitgestrekte gangen. De piaffe mag nog meer afdruk krijgen in de proef. Dat is echt een kwestie van sterker worden. Ik weet dat hij alles kan en hij vindt niets moeilijk, maar hij is pas acht jaar, dus het kost nog tijd om kracht te ontwikkelen. Voorlopig ga ik thuis met hem doortrainen richting de Grand Prix en de puntjes op de i zetten. Aan het einde van het jaar wil ik, zoals het nu is, de overstap naar de Grand Prix maken”, vertelt ze.

Nieuwe subtopwedstrijd

De wedstrijd in Schijndel was nieuw op de subtopkalender, maar werd zeer goed ontvangen door de deelnemers. “Ik hoop echt dat ze daar meer subtopwedstrijden gaan organiseren. Het was echt super fijn rijden, met mooie en rustige banen”, vindt Van Boxmeer. Daarnaast was er ook goed prijzengeld te winnen.

Dubbele zege

Janneke van Riet debuteerde in het ZZ-Zwaar met Freelance en won beide proeven met 66% en 67%. “Ik rij Franky, zo noemen we hem, nu een jaar voor Frank de Kok. Ik ben eerst ZZ-Licht gestart met hem. Dat ging wel goed, maar we hadden altijd wel een dingetje. Voordat ik over ging naar het ZZ-Zwaar wilde ik hem meer bevestigd hebben, vooral in de wissels. Ik heb dus echt de tijd genomen met hem”, vertelt Van Riet.

Grand Prix kwaliteit

“Vandaag heb ik nog op safe gereden. Eerst maar volhouden dat we foutloos door de proeven komen. Daarna mag alles nog meer power hebben. Het is echt een paard met kwaliteiten voor de Grand Prix. Hij heeft heel veel aanleg voor de passage en de piaffe. Ik hoop dat ik hem nog zo lang kan rijden dat we dat straks ook in de praktijk kunnen gaan brengen. Ik ben in ieder geval heel blij met zo’n fijn paard om te rijden”, besluit ze enthousiast.

