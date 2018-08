Veilingitem op EDS: hoefijzer van Totilas met Swarovski kristallen

Zaterdag om 19.30 uur wordt op de Excellent Dressage Sales ten tijde van het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo een hoefijzer geveild van niemand minder dan Totilas. Het ijzer is gezet met honderden Swarovski kristallen en is ingezet in een lijst. De opbrengst komt voor 50% ten goede aan de DVB Foundation, die ruiters met een beperking te paard helpt.